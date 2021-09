Doppio appuntamento con il Cai che per queste ultime tre domeniche di settembre raddoppia itinerari e voglia di stare insieme proponendo alternative uniche, adatte a ogni...piede. Domenica l'appuntamento è al rifugio Sebastiani per monte Costone: Parco Velino - Sirente, difficoltà classificata come E e tempi 5 ore; referente Di Mambro. Per il gruppo Cai Lentopede l'itinerario è il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise (sentieri Z1 e Z2), sempre tempo stimato 5 ore, referente Carnovale.

Domenica 19 stessa opportunità: valle Maiellama, il gruppo montuoso Velino-Sirente con 8 ore di marcia e difficoltà EE (referente Grossi); per il gruppo Cai Family, invece, il sentiero è quello K3 per Barrea (Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise), difficoltà E, tempo stimato 7 ore. Referente Di Cunto. Domenica 26, invece, appuntamento unico con l'attesa 35° Marcialonga del Cassinate (8 ore, difficoltà EE, referente Lena).