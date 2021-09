Un otto settembre, giorno dedicato dalla tradizione alatrense alla festa della compatrona della Madonna della Libera, nel segno e nel ricordo di Gianni Nara.

Piazza Santa Maria Maggiore è pronta a tributargli un bellissimo omaggio dove non mancherà anche tanta emozione e commozione. Una data che è sempre stata nel cuore di Gianni a cui non è voluto mai mancare visto il fortissimo legame con la ricorrenza.

Per questo mercoledì un gruppo di amici del mondo dello spettacolo molto legati all'artista scomparso, con l'approvazione della famiglia, dopo l'ok da parte del Comune, hanno deciso di mettere in scena uno spettacolo musicale. Si prevede una piazza stracolma perché a Gianni Nara, e non solo, vista la risposta degli artisti, in tanti volevano bene. E questo evento ne è testimonianza tangibile. Appuntamento quindi a mercoledì per un omaggio al caro Gianni Nara.