Un affascinante viaggio nel tempo fino alla preistoria attraverso le straordinarie testimonianze fossili scoperte e divulgate da Felice Mastroianni. Il suo libro "Fossili di Campoli Appennino Tracce della nostra storia" è stato presentato il 29 agosto nella sala convegni del ristorante "Miramonti", alla presenza di autorevoli ospiti e relatori. Il sindaco Pancrazia Di Benedetto e il presidente del Gal Verla Loreto Policella hanno sottolineato il prezioso lavoro di ricerca svolto da Mastroianni, considerando il volume un'opera che contribuisce ad accrescere la conoscenza scientifica nel campo della geologia e paleontologia del nostro territorio.

Assente per motivi familiari la dottoressa Patrizia Fortini, funzionario del Mibact, che comunque non ha voluto far mancare il suo commento: «Grazie a Felice, alla sua dedizione ed alla profonda conoscenza del territorio è stato possibile per la prima volta individuare, documentare e studiare gli insediamenti pre romani esistenti nel comprensorio». Presente anche il professor Italo Biddittu, membro dell'Istituto di paleontologia umana e scopritore dell'Uomo di Ceprano. Puntuali e apprezzate la relazioni del dottor Angelo Cipriani, giovane geologo campolese del Servizio geologico d'Italia Ispra, e del dottor Riccardo Cestari, biostratigrafo del Dipartimento di ingegneria dell'università di Chieti-Pescara. Informazioni sul libro sono reperibili sul sito www.fossilicampoli.it