"Estate al borgo 2021", tanti eventi in programma fino al 12 settembre. A darne notizia l'amministrazione comunale di Strangolagalli. Si comincia sabato prossimo alle 19 al multipiano con gonfiabili, animazione, musica e laboratorio creativo per i bambini in collaborazione con "L'allegro rifugio". Domenica dalle 21 in piazza Predappio luca Trapanese presenta i libri "Nata per te" e "Vi stupiremo con difetti speciali". Premiazione borse di studio scuola secondaria di primo grado.

Mercoledì 8 settembre dalle 19 al multipiano animazione ludica e sportiva, caramelle e gonfiabili per bambini. L'11 settembre dalle 19 al multipiano teatro, pop-corn, musica e gonfiabili per bambini. Il 12 settembre dalle ore 8.30 passeggiata ecologica in memoria di Giovanni Stirpe.