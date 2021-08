Un mito. Questa sera sul palco di GallinaRock salirà James Senese, un vero e proprio pezzo di storia della musica partenopea, fatta di contaminazioni, di incontri, di magie. L'uomo che ha "inventato" un genere, un nuovo modo di concepire la musica, oggi sarà il protagonista della seconda serata di GallinaRock.

Prima di lui si esibiranno i Gemini, band vincitrice del contest nell'edizione dello scorso anno.



Il personaggio

James Senese nasce a Napoli nel 1945 da James Smith, soldato afroamericano, e Anna Senese. Da giovanissimo si avvicina alla musica. Negli anni 60 con un gruppo di amici, tra cui c'è Mario Musella, dà vita al complesso "Gigi e i suoi aster". È soltanto l'inizio di una lunga carriera che lo porterà a suonare in tutto il mondo. Dopo una serie di esperienze diverse con altri musicisti, insieme all'amico Franco Del Prete fonda i "Napoli Centrale", che presto si rivelerà uno dei più importanti gruppi del panorama della musica jazz-rock italiana con influenze popolari. È proprio questa suggestiva contaminazione la grande forza della band.

James Senese è stato inoltre uno dei componenti del supergruppo di Pino Daniele con Tullio De Piscopo, Tony Esposito, Joe Amoruso e Rino Zurzolo. Dal 1975 a oggi con i "Napoli Centrale" ha pubblicato otto album in studio. È del 2018 il doppio live "Aspettanno ‘o tiempo", registrato al Teatro Tasso di Sorrento e realizzato in occasione dei suoi cinquant'anni di carriera. Dieci, invece, i dischi da solista. L'ultimo, uscito quest'anno, è emblematicamente intitolato "James is back". Quello di Jamese Senese è un gradito ritorno a GallinaRock dopo il concerto dello scorso anno quando, in piena emergenza sanitaria, il live si svolse (vedi sotto) in diretta streaming.



L'ultima serata

Domani il gran finale. Sul palco salirà la band vincitrice del contest di quest'anno. In lizza ci sono Farmeo's, Mida Maze, Pepz e Yoa. Subito dopo toccherà a Eugenio Finardi che porterà in Valle di Comino una delle tappe del suo nuovo tour "Finardi chiama", un viaggio nell'anima rock del cantautore milanese che nel maggio scorso ha pubblicato il nuovo singolo "Milano chiama". Informazioni e biglietti sul sito www.gallinarock.it.



Le iniziative collaterali

GallinaRock non è soltanto musica. Per non farsi mancare proprio nulla, domani, che entrerà in vigore l'obbligo del green pass, a Gallinaro faranno tappa i progetti dell'Asl "Tamponi di sera" (dalle 17 alle 20.30) e "Vaccini in tour" (dalle 11.30 alle 13.30). Dunque tamponi gratuiti e senza prenotazioni e la possibilità di vaccinarsi sull'area del Festival. Come sempre, inoltre, spazio anche all'arte con GallinArtRock, la cornice artistica con estemporanee, mostre e performance. Un'area creativa la cui direzione è affidata all'Accademia di belle arti di Frosinone. E sono stati proprio i ragazzi dell'Accademia che hanno realizzato e prodotto il riconoscimento che andrà alla band vincitrice del contest. Non resta che organizzarsi per raggiungere la Valle di Comino. Il divertimento vi aspetta...