"Aperti per ferie". Al Manzoni il mese di agosto si annuncia molto più caldo del previsto. Si inizia subito subito con due anteprime nazionali. Dopo anni di "nulla assoluto", la città martire grazie alla nuova gestione di Radio Cassino Stereo che ha restituito al territorio una struttura completamente ristrutturata e resa molto accogliente, torna protagonista del circuito audiovisivo del basso Lazio.

Fino a domani il cinema ospiterà l'anteprima nazionale di Fast & Furious 9 The Fast Saga. Dal 6 agosto sarà la volta di "The suicide squad Missione Suicida". A seguire un'altra anteprima nazionale il 14 e 15 agosto "Come un gatto in tangenziale 2" con l'ineguagliabile Paola Cortellesi e il fenomeno Lui e Sofi dal 18 agosto protagonisti in "Me contro Te Il Mistero della Scuola Incantata". Film adatti veramente a tutti i gusti per un'estate da vivere con amici e una buona dose di pop corn fragranti al Manzoni.