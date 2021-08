"Operation Golden Weapon" è la caccia al tesoro in programma il 7 e 8 agosto. Un appuntamento con il divertimento, lo sport, la cultura e le tradizioni che unisce tanti giovani impegnandoli in una sana competizione.

La caccia al tesoro rappresenta l'evento estivo atteso dai ragazzi che si riuniscono in squadre per misurarsi in ambiti culturali e pratici. La gara impegnerà i concorrenti per due giorni. Un'occasione di svago che coinvolgerà non solo i partecipanti, ma anche amici e familiari a cui si ricorre per la ricerca di oggetti particolari o la soluzione di indovinelli.

Ovviamente l'evento si svolgerà in sicurezza, per cui le squadre dovranno rispettare le regole anti-Covid. L'iniziativa è fortemente voluta dal sindaco Paolo Fallone e dal presidente del Consiglio Gaetano Battaglini, sempre aperti a ogni evento che possa essere di stimolo e arricchimento per i giovani.