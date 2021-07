"Cassino Fantastica", il Festival del fumetto che si svolgerà a Cassino il 9 e 10 ottobre. L'amministrazione, tramite l'assessore alla cultura Danilo Grossi, ha messo a disposizione del Festival lo spazio Atelier del suggestivo museo multimediale Historiale realizzato dal genio di Carlo Rambaldi, per poter svolgere le attività del Festival nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid-19 così come stabilite dal nuovo decreto e al contempo assicurare il divertimento per visitatori, appassionati e ospiti.

"Cassino Fantastica" è patrocinata dal Comune di Cassino, Assessorato alla Cultura, organizzata da Kirby Academy Accademia del Fumetto a Cassino e RadioCassinoStereo, gestore del Cinema Teatro Manzoni, con la partnership dell'Iis. "G. Carducci", dell'associazione Dike, associazione Genitori Cassino, associazione Fortytwo Gaming Community, Antani Comics-libreria specializzata di Terni, Mondadori Bookstore Cassino e Graphic in Progress.

Così il 9 e 10 ottobre 2021 oltre al teatro Manzoni, Palazzo della Cultura e Sala Espositiva "V. Miele", le attività del Festival si svolgeranno anche nel meraviglioso museo multimediale che racconta il dramma della seconda guerra mondiale, realizzato dal genio di Carlo Rambaldi, due volte premio Oscar per gli effetti speciali.

«Possiamo quindi finalmente svelare dicono gli organizzatori quale sarà l'assetto del Festival. Al teatro Manzoni: Sherlock Holmes Day, Sci-Fi Fest, Artist Alley Vip, conferenze e talks, proiezioni e main events; all'Historiale: area Games, Area Cosplay, Artist Alley; al Palazzo della Cultura: Area Pro, Workshop; Sala Esposizioni "V. Miele": mostre.