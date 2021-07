Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di Sant'Anna ad Anitrella con il triduo di preparazione. Oggi alle si è partiti 18.30 con la recita del rosario e alle 19 la messa animata dalle contrade Girate, Arasciarra e Cupa. Domani alle 18.30 il rosario e a seguire la messa animata dalle contrade Colle Varone, Colle della Mola e Sarra. Domenica alle 8.30 la recita del rosario. Alle 9 e alle 11 la celebrazione eucaristica. Alle 18.30 il rosario e alle 19 la messa animata dalle contrade Monterendola e Anitrella centro con il tradizionale omaggio floreale del comitato. A seguire la discesa della statua di sant'Anna.

Messa con il vescovo

Il 26 luglio, festa patronale, alle 7 la messa celebrata nello spazio verde del parco Anitrella e presieduta dal vescovo diocesano Ambrogio Spreafico. Alle 8.30 e alle 9.30 la messa sarà celebrata sempre nello spazio verde, mentre quella delle 11 e delle 17.30 in chiesa e quella delle 18 sul sagrato della chiesa. Messe votive dal 27 al 31 luglio alle 19 e prima alle 18.30 so terrà la recita del rosario. Domenica 1 agosto, invece, le messe saranno celebrate alle 7-8-9 e 19, mentre alle 10.30 si terrà la messa solenne. Il 2 agosto alle 18.30 il rosario e alle 19 la messa di ringraziamento. A seguire la risalita della statua di Sant'Anna. Come lo scorso anno tutto si svolgerà rispettando le misure anti-covid