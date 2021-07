È tutto pronto per questa sera dalle 19 presso RiverStock-Parco del Rapido in via Palombara a Cassino dove si svolgerà la seconda serata di RiverStock 2021, evento dedicato alla musica e ai prodotti tipici composto da dodici giornate tutte diverse e spettacolari. La fiera della musica e dei prodotti tipici si articolerà con ben 11 band che si esibiranno una per volta ogni venerdì sera fino al 25 settembre e sarà entusiasmante e coinvolgente.

Stasera toccherà a "I Turbolenti" che nel corso degli anni hanno accumulato un bagaglio di oltre 500 concerti in giro per l'Italia. Il loro repertorio comprende i classici del Rockabilly americano e brani in italiano. Saranno presenti stand per la degustazione di prodotti tipici locali, di birra artigianale e di altre prelibatezze culinarie.

Verranno altresì promossi i prodotti tipici della provincia di Frosinone che rientrano nei sistemi di qualità alimentare: Fagiolo cannellino di Atina Dop, Peperone di Pontecorvo Dop, Mozzarella di bufala campana Dop, vino Atina Cabernet Dop, formaggi e salumi biologici. L'area verde in cui si svolgerà l'evento fino a qualche mese fa era un relitto stradale in totale stato di abbandono.

Grazie agli sforzi di alcuni volenterosi è stata restituita a nuova vita e ora si presta agevolmente ad ospitare i visitatori. In definitiva, lungo le rive del fiume Rapido, a Cassino, durante l'estate 2021 si articolerà un eventounico nelsuogenere etutti i cittadini sono invitati a prenderne parte. Per raggiungere l'area, partendo dalla stazione ferroviaria di Cassino è possibile percorrere via Garigliano in direzione della rotonda del panificio Lanni, prendere la prima uscita e percorrere via Volturno per 300 metri. Una volta arrivati al fiume Rapido basta attraversare il ponticello ed il gioco è fatto per vivere un momento indimenticabile in una location rinnovata.