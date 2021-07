Si intitola "Scacchi sotto le stelle" l'iniziativa dell'associazione Pro loco di Sant'Apollinare, che ha organizzato una serata volta a far scoprire anche ai più profani il mondo degli scacchi. La serata, prevista per oggi alle 21 in piazza Risorgimento, sarà condotta dal maestro Sergio Procacci, istruttore della federazione scacchistica italiana.

I partecipanti, del tutto gratuitamente, potranno apprendere i rudimenti del gioco nato in India intorno al sesto secolo dopo Cristo e giunto in Europa verso l'anno Mille, con ogni probabilità grazie alla mediazione degli Arabi, quindi metterli in pratica e sfidarsi, infine, in una simultanea finale di pedoni.

L'associazione Pro loco "Valle dei Santi" di Sant'Apollinare è molto attiva nel tessuto sociale del paese. Di recente ha dato vita a una manifestazione che, oltre a raccogliere molte adesioni, ha reso più colorato e profumato il piccolo centro: "Sant'Apollinare in fiore" infatti ha sfidato i cittadini a creare l'angolo fiorito più bello.