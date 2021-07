Un fine settimana di grandi appuntamenti quello che si prepara a vivere la città di Cassino. Eventi letterari, spettacoli d'incanto, grandi opere teatrali. Tanti appuntamenti per una città che vuol mettere al centro di ogni linea d'azione la cultura declinata in tutte le sue sfaccettature. Cultura che rappresenta una vera e propria opportunità di rilancio anche per l'economia cittadina. Si inizierà domani con ben quattro spettacoli in programma.

Il primo è alle 17 nella villa comunale con "Qi Gong a sostegno della salute", si prosegue alle 19 al parco Baden Powell. In questo caso andrà in scena un nuovo appuntamento del cartellone "Un parco di libri". Prevista la presentazione del libro "Nostri paesani" di Giuseppe Natale. Alle 20, invece, spazio alla magia pura con "Rocca a lume di Candela", uno spettacolo che si svolgerà alla rocca Janula e che vedrà anche un suggestivo spettacolo di fuoco con la danzatrice Mara Capirci. A chiudere questa speciale giornata, alle 21, sarà lo spettacolo "Culturiamo. Arte in città" della Diva sas che si svolgerà al parco Baden Powell.

Non meno importante l'offerta di spettacoli in programma sabato quando alle 21.30, presso la Rocca Janula, si svolgerà la presentazione del libro "Il destino nelle note" di Luigi Tullio. Un appuntamento inserito nella rassegna "Book&Wine parole, musica, food&wine". Tanti gli appuntamenti in programma domenica. Dalle 10 alle 13 sarà possibile partecipare a visite guidate alla Rocca Janula con la guida della Cooperativa Poieo e al museo Historiale con la guida della Sif cultura. Mentre alle 19 appuntamento al parco Baden Powell con Antonio Labriola. A chiudere questo weekend di grandi appuntamenti l'atteso spettacolo di Alessandro Preziosi "Totò oltre la maschera" che alle 21 andrà in scena al teatro Manzoni.