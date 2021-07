"Cassino va in scena", parte il 18 l'iniziativa organizzata dal Cinema Teatro Manzoni e da Atcl, promossa anche dall'assessorato alla Cultura. Un'occasione importante per far ripartire subito il teatro dopo l'interruzione forzata causata dalla pandemia e dai tantissimi lavori che la nuova gestione guidata da Enzo Pagano ha dovuto fare di concerto con il Comune. Un cartellone estivo che prevede il 24 Giorgio Tirabassi & Hot Club Roma, il 25 il Cut con "La pentola della verità", il 28 l'emozio nantemusica di Enrico Capuano e Tammuriatarock e grande chiusura il primo agosto con Michele Placido.

Protagonisti nomi importanti del panorama teatrale, cinematografico e musicale. Ad "aprire le danze" domenica 18 luglio, in prima assoluta sul palco del Manzoni, Alessandro Preziosi con il recital "Totò oltre la maschera", dedicato all'indimenticato principe De Curtis. Il 15 aprile 1967 scompariva un attore senza eguali,capace di dare voce con la sua straordinaria "rivoluzione del linguaggio", con le sue smorfie e i suoi lazzi verbali all'Italia del dopoguerra. A oltre cinquant'anni dalla sua morte Antonio De Curtis, ovvero Totò, non ha mai smesso di farci sentire la sua presenza. Tra lettere, interviste, frammenti, musica e poesia questo recital di Alessandro Preziosi, accompagnato dal chitarrista Daniele Bonaviri, ripercorre la carriera dell'attore e la vita dell'uomo.

Perché sono esistiti un Totò e un Antonio De Curtis: e per entrambi non si può che avere, "soltanto una parola: amore e niente più". Uno spettacolo nello spettacolo. Un teatro che riparte dopo oltre 3 anni di chiusura ed un grande attore che ricorda un personaggio che tutti portiamo nel cuore da sempre.

La serata inaugurale è stata organizzata rispettando le prescrizioni dettate dall'emer genza covid, per questo motivo dei 700 posti del Manzoni, solo la metà saranno disponibili. In poltronissima si è già registrato quasi da subito il "sold out", mentre per i posti in poltrona, si possono ancora acquistare gli ultimi biglietti collegandosi al sito www.teatromanzonicassino.it o recandosi al Manzoni. Il costo, incluso di apericena da consumare prima dello spettacolo è di 25 euro.