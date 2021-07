Il conto alla rovescia sta per terminare, il quarto di finale dell'Europeo tra Italia e Belgio è pronto per infiammare le notti magiche. L'appuntamento è per questa sera alle 21 al parco Matusa. Chi ha seguito le sfide degli Europei all'Arena Matusa Festival sa di cosa stiamo parlando. Il tifo più acceso direttamente dalla tribuna dell'ex stadio completamente rinnovata. Il maxi-schermo visibile da ogni angolo. I sorrisi, le emozioni, i nasi all'insù e i fiati sospesi. Sabato scorso Italia-Austria ha regalato questo e tanto altro.

Nel rispetto delle norme anti-Covid ancora in vigore, in centinaia si sono ritrovati a tifare la nazionale azzurra.

Grandi, piccoli, coppie, famiglie e gruppi di amici hanno preso posto sugli spalti e nell'area ristoro allestita per l'occasione e, al grido di "Forza Azzurri", hanno tifato insieme. Uniti dall'orgoglio di sentirsi italiani. Dalla voglia di tornare a festeggiare, a respirare un po' di quella sana libertà della quale l'emergenza sanitaria ci ha privati per troppo tempo. La sfida di questa sera si preannuncia ancor più avvincente, Italia-Belgio appare come lo scontro più equilibrato e difficile da pronosticare. Per questo l'attesa è alle stelle.

Il regolamento

Per seguire Italia-Belgio non è necessaria la prenotazione. L'ingresso nell'area ristoro e in tribuna è libero ma i posti saranno limitati nel rispetto delle norme anti contagio. Non è consentito introdurre nell'area ristoro cibi o bevande che non siano stati acquistati all'interno del parco. Negli stand e presso "Il Botteghino" è possibile trovare cibo e bevande per tutti i gusti.