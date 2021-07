Prende il via stasera la seconda edizione del "Festival della Filosofia di Veroli". Alle 21, in piazza S. Maria Salome, Erri De Luca darà il via al ciclo degli otto incontri del festival organizzato dal Comune di Veroli con la direzione artistica di Fabrizio Vona. Narratore, scrittore e poeta, Erri De Luca è uno degli intellettuali italiani che più ha fatto parlare di sé in Italia e all'estero. Diverse le sue pubblicazioni tradotte in francese, spagnolo, inglese e in altre trenta lingue, attestandolo tra i più autorevoli romanzieri di livello internazionale, con premi e riconoscimenti avuti in tutta Europa.

«Diamo il via a una serie di incontri di indubbia rilevanza per gli autorevoli relatori che siamo riusciti ad inserire nel programma – dicono il sindaco Simone Cretaro e la consigliera delegata alla cultura Francesca Cerquozzi –. Continueremo, quindi, sulla scia di quanto realizzato lo scorso anno, a sensibilizzare gli spettatori a confrontarsi con le idee, le problematiche, le considerazioni e gli approfondimenti che verranno illustrati al festival dai relatori».