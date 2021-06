Ciak si gira. La città farà da cornice ad alcune scende del film prodotto dalla Compagnia Leone Cinematografica Srl dal titolo "Un eroe piccolo piccolo". Per permettere le riprese alcune strade dovranno essere libere da veicoli per le operazioni che si svolgeranno dal 28 giugno al 2 luglio. Il Comune ha così disposto alcune limitazioni della circolazione veicolare.

Lunedì 28 e martedì 29 giugno il divieto di sosta con rimozione, su entrambi i lati, in via Firenze, dall'intersezione di via Roma fino a via Trieste, fatta eccezione per i veicoli della polizia; via Giornale d'Italia; via Venezia; vicolo Tuzj (tratto di strada da via Napoli a via Dante Alighieri, attiguo all'istituto scolastico) e area dell'intersezione di via Dante Alighieri; via Giuriati, da mezzanotte alle 8 del giorno 29 (martedì), per un tratto di 50 metri, ambo i lati, prima dell'intersezione con via Dante Alighieri.

Nelle suddette strade o alcuni tratti di queste sarà in vigore il divieto di transito al momento delle riprese cinematografiche, che sarà gestito da movieri messi a disposizione dalla produzione. Mercoledì 30 giugno e venerdì 2 luglio il divieto di sosta con rimozione, ambo i lati, in via Lungoliri Cavour, da via Ippolito Nievo a piazza Alcide De Gasperi; ponte Cavalieri di Vittorio Veneto; piazza Alcide De Gasperi; via Cesare Balbo fino a via Mameli; via Dante Alighieri; largo San Lorenzo; via Firenze, da via Trieste fino a via XX Settembre; via Piemonte, da via Cesare Battisti a via della Repubblica, nonché dal civico 25 per 20 metri; via Cesare Battisti, da via Piemonte a viale Regina Elena, lato destro, per 50 metri.