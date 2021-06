Un'associazione tanto dinamica da oltrepassare i confini locali per promuovere il territorio, nel solco della cultura e delle tradizioni. Stiamo parlando del sodalizio castrese "La Scarana", presieduto da Lucia Rossi e formato da tante donne, al punto che parlare di quote rosa non ha senso, perchè il rosa è il colore dominante e disuccesso.

«La Scarana vuole incentivare il turismo locale attraverso la promozione culturale e artistica dei nostri territori - ci ha detto la presidentessa - mettendo in risalto e salvando dall'oblio le conoscenze che erano nelle mani dei nostri predecessori, oltre a riproporre le pratiche sapienti da cui hanno tratto sostentamento per molti anni. Opera nel centro storico di Castro dei Volsci attraverso il progetto delle Botteghe artigiane della Regina Camilla, ma intesse rapporti e collaborazioni anche con altre realtà per diffondere la sua azione sull'intero territorio ciociaro.

Un'importante collaborazione, avviata da anni, è quella con la Pro Loco di Arpino grazie alla lungimiranza del suo presidente Luciano Rea. In questa ottica, domenica prossima si terrà la mostra "La robe a la francoise", ospitata dal Museo della Lana, nell'ambito del mercatino dell'arti gianato che "La Scarana" e la Pro Loco organizzano ogni quarta domenica del mese nella piazza principale di Arpino».

Sarà un tessitore de "La Scarana", Paolo De Lellis, l'artista che si esibirà durante l'evento con un telaio portatile e darà spiegazioni su abiti e telai esposti nel museo. Quindi, grazie alla collaborazione con la città di Arpino, si potranno ammirare gli stupendi abiti di corte del XVIII secolo francese.