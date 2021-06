Anche la diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino partecipa all'iniziativa "Ora viene il bello", promossa dall'Ufficio nazionale per la pastorale del tempo libero, turismo e sport della Conferenza episcopale italiana.

L'obiettivo è "creare esperienze generative di turismo e ospitalità religiosi, di pellegrinaggi e cammini di fede, attivando collaborazioni virtuose con enti, associazioni e imprese per la valorizzazione e il rilancio dei territori spiega la diocesi in una nota.

È stato messo a punto un calendario di ‘Itinerari di fede, arte e natura' con visite guidate ed escursioni in alcuni dei luoghi del nostro territorio, in sinergia con guide turistiche abilitate ed ambientali locali per riscoprire la nostra terra, recuperando il valore dello stupore e della bellezza".

Primi appuntamenti sabato 26 giugno, a Veroli: al mattino escursione "Bellezze nascoste del Creato: la faggeta di Prato di Campoli" con la guida ambientale Roberta Taschera; al pomeriggio visita guidata "Alla scoperta del centro storico di Veroli" con la guida turistica Loredana Stirpe. Per informazioni: mail prenotazioni@diocesifrosinone.it o telefono 0775.290973