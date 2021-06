Il festival internazionale della chitarra di Castrocielo torna all'interno del sito archeologico di Aquinum e lo fa sempre in grande stile, con oltre 60 chitarre. Questa sera alle 21.30, con la Eko Orchestra di Castrocielo, la attesa manifestazione raggiunge la XV edizione. E anche quest'anno ha dovuto fare i conti come tutti con l'emergenza sanitaria.

Per questo sarà possibile partecipare all'evento solo su prenotazione chiamando al 3280123347. Si torna a stare insieme attraverso la musica, con un repertorio di qualità. Un modo anche per valorizzare il sito archeologico castrocielese che da anni sta portando alla luce la storia del territorio.

Da anni la colonia romana sta tornando alla luce in località San Pietro Vetere a Castrocielo, grazie all'impegno del Comune in collaborazione con l'Università del Salento e con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Frosinone Latina Rieti.

Nel corso della manifestazione saranno presentati, dai protagonisti della ricerca, alcuni dei risultati emersi nel corso delle ultime campagne di scavo svolte ad Aquinum. E lo sta facendo anche on nuove forme, attraverso la rete, come dimostrato dalla giornata di studi on-line di venerdì scorso: un evento scelto proprio in occasione delle Giornate europee dell'archeologia.