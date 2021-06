Anche questa sera si torna a tifare gli azzurri nel cuore della città di Frosinone. Maxi schermo, il fresco del Parco Matusa, tanto buon cibo e un bicchiere di bollicine sono la ricetta infallibile per passare la serata.

Alle 18.00 il fischio d'inizio del direttore di gara Hategan sancirà la nuova battaglia tra l'Italia di Roberto Mancini e il Galles di Robert Page.

L'appuntamento, dunque è per questa sera e per tutto il Campionato europeo di calcio UEFA. Con "Matusa euro 2021" potranno essere seguite tutte le partite della nostra nazionale e non solo. Fino all'11 luglio gli europei UEFA EURO 2020 saranno trasmessi in diretta sul maxischermo anche dalla tribuna del Matusa.

Con l'Arena Matusa Festival si torna a respirare libertà e brindare a questa ripartenza. Ripartire dal divertimento, dalla socialità, dagli eventi all'aria aperta è il modo migliore per tornare ad assaporare quella libertà della quale abbiamo dovuto fare a meno per troppo tempo. Nel pieno rispetto delle regole ancora in vigore, gli organizzatori di Arena Matusa Festival sono pronti a regalare un'altra stagione tra musica, divertimento, enogastronomia, sport e tanto altro.