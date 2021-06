«Tornano le anteprime culturali alla Rocca Janula - annuncia l'assessore alla Cultura Danilo Grossi -. Dal 18 al 20 giugno 2021 tre giorni di eventi per far vivere la dimora storica aprendo a giovani, famiglie, avventurieri e turisti». Si parte con la Rocca a lume di candela venerdì alle 20.30, l'evento che sta appassionando moltissime persone, dai grandi ai piccini. Ritrovarsi immersi nella bellezza della Rocca Janula al tramonto con aneddoti legati alla storia del bastione medievale, illuminando il percorso con lanterne a lume di candela.

Sabato la Tai Chi experience alle 18.30 con una lezione di Tai Chi a cura di Alessio Crolla. Il Tai Chi è un'antica disciplina conosciuta e praticata in tutto il mondo per i suoi benefici sulla salute. Ad oggi, ancora di più, risulta un valido strumento per affrontare la quotidianità con una consapevolezza diversa, evitando di ricadere nel vortice dello stress. I suoi movimenti, tipicamente lenti e armoniosi, la rendono una disciplina adatta a tutti. Domenica una giornata fantastica dedicata a grandi e picicni con Siamo tutti Robin Hood Tiro con l'arco storico, tre appuntamenti alle 16, alle 17 e alle 18.

Un arciere medievale mostrerà le antiche tecniche con fedeli riproduzioni di archi storici, a seguire adulti e bambini potranno cimentarsi nelle prove di tiro. In collaborazione con la Corporazione Arcieri Storici Medievali. Sarà possibile visitare la Rocca Janula accompagnati da una guida della Cooperativa Poeio Servizi per i beni culturali sabato pomeriggio alle 16 e alle 17 e domenica alle 10, alle 11 e alle 12.