L'area sportiva polivalente nel centro storico di Castelnuovo Parano ospiterà il prossimo dodici agosto Eugenio Bennato. Il sindaco Oreste De Bellis ha svelato la data della tappa locale del tour dell'artista napoletano che sta portando sui palchi d'Italia il progetto e la canzone "W chi non conta niente", che parla di emigrazione e nasce da una scintilla – ha raccontatolo stesso Bennato – inconscia che vuole evidenziare la capacità degli ultimi di farsi sentire.

E proprio a chi non conta niente, a chi non sale sul carrozzone dei vincitori, del business, dell'universo nord-occidentale, a chi sta dall'altra parte, è dedicato il testo che continua a navigare perché essendo melodia niente lo potrà fermare. Vuole essere perciò una musica da e per i popoli in cammino, sinonimo di diversità e fratellanza, anche per questo è diventata portavoce ufficiale dei valori del Mediterraneo.