Anche nella città di Cassino ci si prepara a commemorare il sommo poeta. L'iniziativa "La Divina Commedia in 100 Borghi", ovvero la tappa di Cassino, sin da subito ha ricevuto l'interesse e l'attenzione sia dell'abbazia di Montecassino, che dell'Unicas che hanno concesso il patrocinio gratuito. La recita del XXII Canto del Paradiso che avverrà nel pomeriggio del 21 nel Chiostro Bramantesco, sarà anticipata da due conferenze realizzate in collaborazione con la delega per la diffusione della cultura e della conoscenza – Scire, dell'Unicas, la cui responsabile è la professoressa Giulia Orofino.

La prima, dal titolo "Lettura linguistica del canto XXII del Paradiso", tenuta dal professor Gianluca Lauta, docente di storia della lingua italiana, la seconda, dal titolo "Il danno de le carte (Paradiso XXII, 75). Il contributo di Montecassino alla riscoperta dei classici", tenuta dal professor Sebastiano Gentile, docente di filologia della lettera tura italiana e direttore del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Unicas. Le conferenze si terranno il 21 dalle 10.45 alle 13 alla Folcara, in modalità streaming.

A conclusione del seminario interverranno Ida Meglio, fondatrice della piattaforma di crowdfunding sociallendingitalia.net, che ha curato la campagna di raccolta fondi dell'iniziativa, e Matteo Fratarcangeli, ideatore e realizzatore del tour "La Divina Commedia in 100 Borghi", che presenterà e introdurrà la recita del canto XXII che si terrà il 21 dalle 17 alle 19 a Montecassino.