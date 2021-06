«Il più grande raduno di giovani "Filmmaker del Mondo" quest'anno per la 19ª edizione ha scelto Fiuggi per i suoi workshop», ad annunciare l'evento l'assessore e vice-sindaco Marina Tucciarelli. «È prevista per il 25 giugno la proiezione di Cortometraggi presso Piazza Trento e Trieste. Ringrazio la Regione Lazio nella persona dell'onorevole Sara Battisti per questa interessante opportunità». Un altro bel risultato ottenuto dal vice-sindaco e assessore alla cultura.