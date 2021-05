Le prime Passeggiate Poetiche sui Monti Ernici alla scoperta dell'antico e suggestivo centro storico di Veroli e della meravigliosa Faggeta di Prato di Campoli con alloggio presso il Monastero di S.Erasmo, una struttura risalente al VI secolo finemente ristrutturata in albergo diffuso. Le celle dei monaci diventano confortevoli camere e l'antico refettorio una sala ristorante, all'esterno un bellissimo giardino pensile con vista sulla valle del Sacco e i Monti Ernici, oltre ad un museo di arte contemporanea il MacoMuseum.

Veroli è un luogo ricco di storia, uno dei centri storici più importanti ed antichi della Ciociaria con siti religiosi tra i più importanti del Lazio come la Basilica di Santa Maria Salome, oltre ad essere l'antica dimora del popolo degli Ernici, valorosi guerrieri molto temuti dai romani che ne fecero degli alleati fedeli.

Il guerriero Ernico era noto per avere una pelle di lupo come copricapo, armato di una lunga lancia, il piede sinistro scalzo e il destro coperto da un calzare di cuoio grezzo che serviva per scagliare meglio le pietre contro il nemico. Ma questa è "Tutta un'Altra Storia" di cui ci parlerà la nostra Syusy Blady, ospite speciale di queste Passeggiate Poetiche, durante la presentazione del suo omonimo libro in programma al Monastero sabato 29 maggio.

Ma non è finita qui, con noi gli altri due graditi ospiti del week end in Ciociaria, il percussionista e polistrumentista Vito Cardellicchio con la sua performance musicale in programma sabato "Tamburo Parlante" immersa nella Natura Selvaggia della meravigliosa e a tratti fiabesca Faggeta di Prato di Campoli, e il nostro Gianmarco Cucciolla e le sue letture che scandiranno la passeggiata della domenica, oltre ad una serie di sorprese che spunteranno dai vari vicoletti del percorso.

Sabato 29 maggio 2021

ore 12:00 | Pianoro di Prato di Campoli

Passeggiata Poetica alla scoperta della Faggeta dei Monti Ernici in compagnia della guida Aigae Roberta Taschera con la performance musicale finale "Tamburo Parlante" di Vito Cardellicchio

|Pranzo al sacco|

ore 19 | Monastero di S.Erasmo | Aperitivo e Cena a cura di Sora Locì*

Presentazione del libro "Tutta un'Altra Storia" con l'Autrice Syusy Blady (Turisti Per Caso)

*Riservato a chi prenota la formula con alloggio presso il Monastero di S.Erasmo

Tamburo Parlante

Racconti in musica di Vito Cardellicchio

Storie, miti e leggende delle percussioni, i primi strumenti musicali dell'umanità.

Un viaggio dalle origini dell'uomo ad oggi, sempre accompagnato dal battito del tamburo, cuore pulsante della musica e della vita, che scandisce inesorabile tutte le nostre emozioni.

Ritmi e Parole nella foresta, la meravigliosa Faggeta di Parato di Campoli, un rituale di riappropriazione delle origini, un modo per riconnetterci alla natura.

Domenica 30 maggio 2021

ore 10:00 | Monastero di S.Erasmo

Passeggiata Poetica nei vicoli del Centro Storico di Veroli alla scoperta dell'antica civiltà degli Ernici in compagnia delle letture di Gianmarco Cucciolla e delle guide esperte che ci sveleranno antichi segreti

Pranzo al sacco a cura di Bona Vergli.

