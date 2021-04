Dopo lo straordinario successo in tv del docufilm sul Venerdì Santo con migliaia di visualizzazione su Fb, ora l'attesa è tutta per la festa, seppur ridotta, del patrono San Sisto. Ieri si è svolta la prima celebrazione in onore di San Sisto con la messa all'interno della cattedrale San Paolo. Domani sarebbe stato il giorno della processione ma per il secondo anno consecutivo, causa covid, tutto è saltato. Si svolgeranno le messe come da programma e l'ingresso nella chiesa per un saluto al patrono sar contingentato.

Domani seracomunque dopo la diretta del mattino del Pontificale alle ore 21 andranno in onda una serie di eventimusicali e artistici coordinatid al settore cultura diretto dal delegato Carlo Fantini. Infatti domani alle 21 su "Ernica Tv" canale 273 in onore dei festeggiamenti del patrono proprio l'assessorato presenta un evento on-line dal titolo "Alatri on air festival 2021". Si esibiranno i "Sud Sound System", "Della rabbia", Giuliano Gabriele e Mattia dell'Uomo con la partecipazione dei Trillanti. L'evento sarà in onda alle ore 21,00 in diretta Facebook e Youtube, oltre ad essere trasmesso in contemporanea da Ernica Tv sul canale 273.