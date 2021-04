Questa sera alle ore 22.30 la cripta di San Rocco di San Giorgio a Liri ospiterà "Consummatus est", il concerto per la Passione di Cristo del gran galà di Pasqua. Ma non si potrà assistere di persona: sarà fruibile solo in diretta web sui social. Tra gli artisti coinvolti, vedrà la straordinaria partecipazione di Gioia Spaziani.

«Ringrazio la Provincia di Frosinone, in particolar modo il vice presidente Luigi Vacana ha detto il sindaco del paese Lavalle per avere, con il suo impegno, offerto a tutti noi un'occasione straordinaria per ascoltare le note dell'Or chestra da Camera di Frosinone e far conoscerea tuttoil territoriola bellezza della suggestiva cripta di San Rocco, una vera e propria perla del nostro paese».

Il concerto si terrà nell'orario della veglia pasquale, che a causa delle norme per il contenimento del Coronavirus naturalmente non ci sarà neppure a San Giorgio.