Un corso in diretta con "Din don art" per imparare a costruire una bellissima palma in carta per la domenica delle palme. Appuntamento domani alle 21 sulla piattaforma Google meet. Cosa occorre? Forbici, colla a caldo (può andare bene anche la colla stick), cartoncino verde, cartoncino bianco, pennarello nero. Per tutte le informazioni e per avere informazioni per poter accedere alla diretta è possibile seguire la pagina Facebook "Din don art".

«Prepariamo la domenica delle palme insieme? Per i nostri bambini una stupenda palma, rigorosamente in carta. Se vuoi partecipare commenta con "mi iscrivo"».

È quanto si legge sulla pagina Facebook "Din don art".

Il parroco don Dino Mazzoli aspetta i bambini, ma anche gli adulti, per imparare a costruire la palma creativa. Domani, dunque, appuntamento alle 21 sulla piattaforma Google meet.