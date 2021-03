La Rai torna ad Alatri e torna nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Questa mattina, a partire dalle 10.55, sarà trasmessa sulla rete ammiraglia della Rai la santa messa domenicale. Poco prima della celebrazione,verrà mandato in onda un breve servizio sulla città, una "vetrina" promozionale importante per Alatri. «Per tutto questo dice il sindaco Morini ringraziamo la struttura Rai, nella persona di padre Gianni Epifani, il Vescovo Lorenzo Loppa e don Giuseppe Ghirelli, per aver scelto la nostra città e una delle sue chiese più rappresentative».

Anche per questa occasione valgono le norme vigenti in zona rossa. L'accesso in chiesa sarà contingentato con una capienza ulteriormente ridotta a causa dell'installazione delle attrezzature per le riprese. A tal proposito, si ricorda che in tutte le parrocchie saranno celebrate regolarmente tutte le messe domenicali previste.