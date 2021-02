"Cinema, che passione", interviene il sociologo Maurizio Lozzi, domani alle ore 16.30 in diretta streaming, per parlare dei generi cinematografici. Prosegue on line il progetto dell'associazione Atelier Lumiere, dedicato agli studenti del Liceo Maccari di Frosinone, giunto a metà del suo percorso didattico con le lezioni sul linguaggio del cinema. «Il professore Lozzi - sottolinea il regista Fernando Popoli - ci parlerà dei vari generi che contraddistinguono i film, dalla commedia al thriller, dal film di fantascienza a quello drammatico, dal western al mitologico.

Una panoramica completa dei vari generi che fanno e hanno fatto la storia del cinema. Su richiesta è possibile collegarsi alla piattaforma Google Meet per seguire in la lezione, approfondire l'argomento e porre domande al docente, il collegamento del Liceo è con la professoressa Maria Teresa Cecconi. Il progetto prevede al termine la realizzazione di un cortometraggio con la partecipazione degli studenti, ognuno di loro svolgerà un compito come stagista secondo le proprie attitudini e i propri interessi nella lavorazione del film».

Oltre ottanta gli iscritti che stanno seguendo le lezioni, direttore artistico lo sceneggiatore e regista Fernando Popoli che dirigerà il cortometraggio. Il progetto è finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile e dalla Regione Lazio.