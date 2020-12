Un dicembre pieno di impegni e tante soddisfazioni quello dell'attrice di Aquino Claudia Conte. Oggi alle 18.30, l'artista riceverà infatti il premio "Remigio Paone" per via del suo grosso impegno nel campo culturale.

Il galà televisivo, che si svolgerà al Grand Albergo Miramare di Formia, non prevede la presenza del pubblico, per via delle disposizioni vigenti in materia di Covid 19, ed è soltanto il primo dei tanti traguardi raggiunti dalla Conte negli scorsi mesi.

Su Amazon Prime Video, ad esempio, sarà a breve disponibile la trilogia di cortometraggi diretta da Stephane Ahidjo. Gli stessi trattano tre tematiche sociali totalmente differenti: in S.O.S. si darà risalto al tema del bullismo dal punto di vista dei più giovani, in Social Life il focus è rivolto alla dipendenza che possono creare i social nella nostra quotidianità, mentre l'ultimo – che si intitola The World is Small – è interamente dedicato alle truffe che, purtroppo, coinvolgono gli anziani. Problemi che investono tutte le nazioni e che hanno bisogno di un'eco maggiore per arrivare a più ascoltatori ed essere arginati.

Il 27, 28, 29 e 30 dicembre, Claudia sarà inoltre la conduttrice, in streaming su MyMovies, del Catania Film Festival, con interviste agli attori e approfondimenti legati alle pellicole del mondo cinematografico.

Oltre ad essere in concorso in vari Festival, tra cui quello di Salerno, per il film Resilienza, dove ha recitato al fianco di Luca Capuano, Maria Guerrero, Antonio Catania, Lucianna De Falco e Antonio De Filippis, Claudia sarà il volto di altri due progetti, a scopo solidale, molto importante: "Natale 2020, Gesù nasce lo stesso", la meditazione artistica nata dal sodalizio con Don Sergio Mercanzin, in programma il 23 dicembre a partire dalle 16.30 dalla chiesa di Sant'Ignazio da Loyola, dove un gruppo di artisti donerà gratuitamente la sua esperienza per raccogliere fondi a favore della Mensa popolare della Chiesa di San Francesco Saverio del Caravita.