Dalle parole ai fatti, anzi alle foto. In una conferenza stampa convocata lo scorso primo dicembre, il sindaco Roberto Caligiore, insieme all'assessore all'Ambiente Riccardo Del Brocco e al consigliere delegato al Commercio Alessandro Savoni, aveva lanciato la campagna di marketing social "Accendi il Natale". Un progetto fotografico che, attraverso la partecipazione attiva dei cittadini, punta a valorizzare la città anche sulle piazze digitali. L'iniziativa, promossa in concomitanza con l'accensione delle luminarie natalizie, è ufficialmente entrata nel vivo.

Con una serie di post sui profili social sono state fornite le istruzioni dettagliate per la partecipazione. Lo ha fatto anche lo stesso primo cittadino, che ha dato il buon esempio. Per partecipare alla campagna basterà scattare una foto il cui tema sia "Luminarie di Ceccano", mettendo in risalto proprio le installazioni luminose per le quali il Comune ha optato quest'anno, realizzate dalla ditta "Green World Solutions". Una volta scattata la propria foto bisognerà pubblicarla su Instagram, registrandosi a Ceccano e pubblicando l'hashtag #accendiilnatale. Il terzo step è quello del voto, premiando con un "like" le foto che piaceranno di più e cercando di far votare il proprio scatto.

Come era stato annunciato durante la conferenza di presentazione il Comune vorrebbe, qualora ci fossero degli sponsor disponibili, premiare le migliori fotografie.

Dunque, nell'epoca del marketing digitale per qualsiasi prodotto, anche Ceccano si rinnova, proponendosi al mondo dei social con una campagna di promozione tutta locale. Per ulteriori informazioni, tutti gli interessati possono reperirle sulla pagina Instagram "Comune di Ceccano".