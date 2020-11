Prosegue il week-end dedicato a "La Carta dei Libri". Dopo l'interessante intervento di Massimo Roscia che ieri sera, in diretta streaming sui nostri canali social, ha presentato la sua opera "Il dannato caso del Signor Emme", alle 19 di questa sera è in programma l'atteso appuntamento con il giornalista e conduttore Gianluigi Nuzzi e il suo "Giudizio Universale": la battaglia finale di Papa Francesco per salvare la Chiesa dal fallimento. Un viaggio esclusivo nei segreti dei sacri palazzi, con documenti inediti.

Giudizio universale è un'esperienza forte e reale nelle stanze più inviolabili, tra riunioni a porte chiuse dov'è stato possibile ascoltare a viva voce i moniti e le parole allarmate di Francesco. Un racconto in presa diretta realizzato grazie a oltre tremila documenti top secret che arrivano fino all'estate del 2019. L'amato conduttore di Quarto Grado presenterà la sua opera in un avvincente dibattito. La rassegna si chiude domani sera con Gherardo Colombo e il suo "Anche per giocare servono le regole". Considerata l'impossibilità di pianificare eventi dal vivo, come avvenuto per i primi tre libri, lo scorso ottobre al Fornaci Village, gli ideatori dell'iniziativa hanno deciso di concludere la presentazione de "La Carta dei Libri" online.

Una scelta dettata dal desiderio di non interrompere questo entusiasmante viaggio tra cultura e bollicine locali. "La Carta dei Libri", format progettato nella realtà pre-Covid, è nata proprio con l'originale obiettivo di portare i libri nei ristoranti abbinandoli ai vini del nostro territorio. La manifestazione, curata dall'associazione culturale "Pigmalione", patrocinata da Lazio Innova -Regione Lazio e realizzata in collaborazione con il nostro gruppo editoriale e la Libreria Ubik di Frosinone, giungerà, così, al termine, nonostante l'emergenza sanitaria. Un motivo in più per sostenere il territorio. I tre libri presentati nel corso di questa "tre giorni" e quelli dell'anteprima di ottobre ("Boomerang" di Filippo Roma, "Ti aspetterò tutta la vita" di Nadia Toffa e "Vulnerabili" di Paolo Crepet) verranno "regalati" in abbinamento ad altrettanti vini del territorio nei dieci ristoranti che sono stati scelti come partner di questa iniziativa fino al 27 dicembre.