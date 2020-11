Sora si trasformerà presto in un set cinematografico. C'è grande attesa in città per l'arrivo della troupe del film "Come prima" di Tommy Weber. La pellicola, che sarà quasi interamente girata in vari centri della provincia di Frosinone, narra le vicende di due fratelli che fanno rientro a Procida, attraversando la Francia e l'Italia, sullo sfondo degli anni 50. Le riprese a Sora sono in programma per la giornata di mercoledì 18 novembre 2020.

"Sono lieto che la nostra bella città ospiti questa produzione cinematografica. Il legame con il cinema è molto forte nel nostro territorio che è stato più volte scelto come location per varie pellicole. Sono sicuro che anche il film "Come prima" potrà essere un'importante vetrina per le bellezze di Sora e della Ciociaria" dichiara il Sindaco Roberto De Donatis.

Per consentire lo svolgimento delle riprese il giorno 18 novembre 2020, dalle ore 7.30 alle ore 17.30, sarà chiusa al traffico veicolare Via Ponte Olmo, nel tratto compreso tra Via Ponte Olmo e Via Cellaro e Via Ponte Olmo incrocio Pozzo Pantano. Il divieto di transito non vigerà per i cittadini residenti.