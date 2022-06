L'estate nei tuoi occhi (Amazon Prime Video)

L'estate, l'amicizia e l'amore

Un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli, sul rapporto in evoluzione tra le madri e i loro figli e sul potere duraturo delle forti amicizie femminili. "L'estate nei tuoi occhi" è un racconto di formazione sulla storia sul primo amore, il primo colpo di fulmine e la magia di un'estate perfetta. Ispirata all'omonima trilogia letteraria di Jenny Han, l'autrice anche della serie di libri "Tutte le volte che ho scritto ti amo", in cima alla classifica dei best-seller del New York Times. Non è la prima volta che la Han traspone le sue opere, oltre ai film Netflix ispirati a "Tutte le volte che ho scritto ti amo" con Lana Condor e Noah Centineo, presto arriverà "XO Kitty ", uno spin-off dell'universo filmico, di cui sarà produttrice esecutiva e co-showrunner. Ora però Jenny Han cambia piattaforma, "L'estate nei tuoi occhi" è infatti una produzione di Amazon Studios. Tra i protagonisti della nuova serie in otto episodi, gli attori Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott. I drammi della prima stagione de "L'estate nei tuoi occhi", già confermata per un secondo ciclo di episodi, arrivano su Amazon Prime Video a partire da domani. Poche sono le informazioni sullo sviluppo narrativo della serie, ma tutto fa presupporre che la seconda stagione prenderà spunto dal secondo romanzo della trilogia letteraria.

Doctor Who

Neil Patrick Harris si unisce al cast

La star di "How I Met Your Mother", Neil Patrick Harris, sta per entrare nel mondo di "Doctor Who". La BBC ha annunciato che l'attore si è ufficialmente unito al cast della popolarissima serie e sta attualmente girando le scene che verranno proiettate non prima del 2023 come parte del sessantesimo anniversario dello show. Anche se nulla è stato ancora rivelato sul personaggio di Neil Patrick Harris, per i fan è stata sicuramente una sorpresa inaspettata. È raro, ma non sconosciuto, che noti attori americani facciano delle apparizioni come ospiti nello show di fantascienza britannico. Ad esempio il protagonista della versione americana di "Shameless" Justin Chatwin è apparso nell'episodio speciale di Natale del 2016, mentre Goran Višnjić ha interpretato Nikola Tesla in un episodio del 2020. La notizia di Harris è l'ultima di una serie di recenti annunci di casting per Doctor Who. A maggio è stato rivelato che Davies aveva scelto l'attore di "Sex Education" Ncuti Gatwa per interpretare il Dottore dopo la partenza dell'attuale protagonista della serie, Jodie Whittaker, alla fine dell'anno. Più tardi, nello stesso mese, la BBC ha rivelato che le ex star di "Doctor Who" David Tennant e Catherine Tate torneranno nello show il prossimo anno e che anche Yasmin Finney, membro del cast di "Heartstopper ", si unirà alla serie. Un periodo pieno di grandi ritorni ma anche di inaspettati arrivi che combaciano con l'arrivo della quattordicesima rigenerazione del Dottore prevista per questo autunno.

God's Favorite Idiot ( Netflix)

La sitcom di Melissa McCarthy e Ben Falcone

Il dolce Clark non sembra il più adatto a combattere il male per conto di Dio. I suoi amici e la collega di cui si è invaghito lo aiuteranno a salvare il mondo. Clark Thompson, impiegato di medio livello nell'assistenza tecnica, trova l'amore con la collega Amily Luck proprio quando diventa l'inconsapevole messaggero di Dio. Clark dovrà quindi combattere Satana con l'aiuto della sua dolce metà tra pattini a rotelle, un lago di fuoco e un'imminente apocalisse. "God's Favorite Idiot" parte da premesse stravaganti, ma non così improbabile data la sua natura di sitcom. Un genere difficile da realizzare negli ultimi tempi, complice anche l'arrivo del politicamente corretto e della quantità sconfinata di prodotti comici concorrenti. La serie però fa parte di quello che può essere considerato a tutti gli effetti un revival della commedia adoperato dalla piattaforma Netflix, nonostante un periodo di perdite economiche e cancellazioni, e portato avanti con una serie di nuovi progetti come "Il Pentavirato", "That '90s Show " e "Blockbuster ". "God's Favorite Idiot" riporta insieme sul piccolo schermo la candidata Oscar Melissa McCarthy e il marito Ben Falcone per regalare al pubblico tutta l'alchimia umoristica possibile. La serie composta da sedici episodi è interpretata anche da Leslie Bibb, Kevin Dunn, Usman Ally, Steve Mallory, Chris Sandiford, Ana Scotney e Yanic Truesdale. "God's Favorite Idiot" verrà distribuito in due blocchi da otto episodi, il primo già disponibile su Netflix.

Show Me a Hero (Sky/Now Tv)

Oscar Isaac e il dramma dell'edilizia pubblica

"Show Me a Hero" presenta le vicende del sindaco Nick Wasicsko, entrato in carica nel 1987 durante la peggiore crisi di Yonkers. La decisione dei tribunali federali di ordinare la costruzione di alloggi pubblici nella parte bianca e borghese della città, divise Yonkers in un'aspra battaglia alimentata da paura, razzismo, omicidi e politica. Una miniserie in sei episodi che porterà lo spettatore a cambiare idea più volte sul proprio punto di vista e su quale sia effettivamente la propria opinione in merito a specifiche scelte politiche e umane. Un dramma che non si nutre di azione o di momenti passionali e che lascia al pubblico il riflesso realistico e ben definito della politica americana e dell'intera società. L'edilizia residenziale pubblica è davvero la calamità umana che risulta essere esattamente come i suoi oppositori l'avevano descritta. Rendere gli alloggi più belli all'esterno o inserirli in quartieri "carini" non riesce sicuramente a mitigare la corruzione, il vizio, la criminalità e soprattutto l'insostenibile vita familiare che esse generano. Oscar Isaac offre una performance perfetta nel ruolo da protagonista. Il suo ritratto del sindaco di Yonkers, non così perfetto, inesperto ma eroico, dà alla serie la carne al fuoco. Il suo viaggio riflette cosa significa avere coraggio in un mondo di politica spietata. Gran parte del pubblico rimarrà inchiodato su questa storia. "Show Me a Hero" fa un lavoro pressoché perfetto nel rendere gli spettatori testimoni di ciò che Yonkers ha vissuto.