Dal domani arrivano grandi divinità al Manzoni. Il nuovo capolavoro targato Marvel Studios, "Eternals" pronto a coinvolgere grandi e piccini. Nel fine settimana tripla programmazione con film d'animazione per i più piccoli, commedia italiana e un classico dell'horror. La sera di Halloween gli spettatori si sono ritrovati accerchiati da personaggi spaventosi e la pausa della proiezione si è trasformata in un momento di divertimento, risate e selfie.

Da domani parte la programmazione di "Eternals", diretto da Chloé Zhao, tratto dal fumetto Eterni, ideato da Jack Kirby e pubblicato per la prima volta nel 1976.

Gli Eternals sono un gruppo di eroi sovrumani che ha protetto la Terra fin dall'alba dell'umanità. Quando mostruose creature chiamate Devianti, ritenute scomparse da tempo, ritornano misteriosamente, gli Eternals devono riunirsi per difendere l'umanità ancora una volta.

Il cast del film comprende Angelina Jolie nel ruolo di Thena, Gemma Chan, che interpreta Sersi, amante dell'umanità; Richard Madden, che interpreta l'onnipotente Ikaris; Kumail Nanjiani, che interpreta Kingo, dotato dei poteri del cosmo; Lia McHugh, che interpreta Sprite, eternamente giovane e al tempo stesso piena di saggezza. Inoltre il 6 e il 7 novembre saranno gli ultimi due giorni di proiezione del film animato Ron Un amico fuori programma.

Un cast davvero spettacolare per una pellicola attesa da molti appassionati. La nuova programmazione del Manzoni da domani prevede "Eternals" tutti i giorni in doppia proiezione, alle 18.15 e alle 21.30 tutti i giorni.

Sabato e domenica ultimi giorni per il film d'animazione che ha incantato centinaia di bambini "Ron - Un amico fuori programma", orario unico alle 16.