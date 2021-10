Animazione, commedia e horror: da oggi arriva una tripla programmazione al Manzoni. Entrano in cartellone: il film di animazione "Ron Un amico fuori programma", la commedia italiana "Una notte da dottore" con Diego Abatantuono e Frank Matano e l'horror "Halloween Kills". Ce ne sarà per tutti i gusti.

I più piccoli saranno entusiasti di scoprire il mondo di Barney e Ron, il nuovo dispositivo che cammina, parla e si collega digitalmente, progettato per essere il suo immediato "migliore amico fuori dalla scatola".

Risate a crepapelle, invece, sono previste nel remake, diretto da Guido Chiesa, della commedia francese "Chiamate un dottore!" del 2018.

Pierfrancesco Mai (Diego Abatantuono), 65 anni, è un dottore. Una notte ha un fortuito incidente con Mario (Frank Matano), un rider trentenne. L'episodio segnerà l'inizio di rocambolesche avventure. "Halloween Kills", film diretto da David Gordon Green, riprende la storia da dove era rimasta nel capitolo precedente. Michael Myers non è morto e semina al suo passaggio una scia infinita di cadaveri.

Ecco gli orari della programmazione da oggi fino al 3 novembre: "Ron Un amico fuori programma" tutti i giorni spettacolo unico alle 16.30 ; "Una notte da dottore" oggi alle 21.30, domani alle 19, sabato alle 21.30, domenica alle 19, lunedì 21.30, martedì alle 19 e mercoledì alle 21.30. "Halloween Kills" sarà in programma oggi alle 19, domani alle 21.30, sabato alle 19, domenica alle 21.30, lunedì alle 19, martedì alle 21.30 e mercoledì alle 19. Una settimana tutta da gustare al Manzoni per bimbi, adulti e...coraggiosi.