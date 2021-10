Ancora grandi proiezioni al Manzoni. Dopo il successo con "Qui rido io" di Mario Martone e "007-No time to die" un altro fantastico appuntamento. Da oggi in prima visione nel cartellone "Venom - La furia di Carnage".

Diretto da Andy Serkis, è il sequel del primo film sull'antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy. Oltre alla prima visione rimarrà in proiezione nel weekend anche "Baby Boss 2" che ha riscosso molto successo tra i più piccoli.

La programmazione rispetterà i seguenti orari: "Venom La furia di "Carnage" 18.30 -21, lunedì unico spettacolo 21.30. "Baby boss 2", venerdì, sabato e domenica unico spettacolo alle 16. È magia al Manzoni per grandi e piccoli e per appassionati.