Roma, 4 feb. - (Adnkronos) - "Non solo la bolletta non subisce aumenti per incentivare le comunità energetiche ma le bollette di tutti vedranno delle diminuzioni grazie alle comunità perché più energia rinnovabile si produce più si abbassa il prezzo all'ingrosso dell'elettricità . Abbassiamo così questo prezzo e facciamo calare due costi strutturali che paghiamo spalmati nelle bollette di tutti: il costo dello sbilanciamento della rete, perché produzione e consumo avvengono nello stesso posto, e il costo delle infrastrutturazioni". La comunità energetica, dunque, è una soluzione "che non solo fa risparmiare direttamente i membri della comunità energetica ma che fa risparmiare tutto il sistema Italia ed è comunque il passaggio obbligato per decarbonizzare l'energia". Così il senatore Gianni Girotto, presidente della Commissione Industria del Senato della Repubblica, intervenuto in collegamento con l'inaugurazione della comunità energetica rinnovabile di Turano Lodigiano.

Per le comunità energetiche rinnovabili "strumento fortemente voluto dal M5S, primi in Europa", ricorda Girotto, c'è ora "un primo grande cambiamento che tutti siamo chiamati a divulgare: quello dei condomini. In Italia abbiamo già circa mezzo milioni di impianti fotovoltaici sui tetti di edifici monofamiliari, ma nei condomini ce ne sono pochissimi, non perché i condomini siamo meno sensibili ma perché era vietato che un impianto su tetto potesse fornire di elettricità gli appartamenti sottostanti. Ora non solo è legale ma è incentivato. Un incentivo che non va ad appesantire le bollette perché sostituisce un precedente incentivo che di fatto andava nelle casse delle produzioni fossili".

"A dicembre è stata recepita in maniera definitiva la direttiva - continua Girotto - siamo stati il primo Paese in Europa a recepirla con un anno e mezzo di anticipo, per dare la possibilità a un milione e 200mila condomini di partire" e "abbiamo la possibilità di creare decine, centinaia di migliaia di cantieri". L'unico difetto, sottolinea Girotto, "è che le comunità energetiche non si conoscono" anche se "il caro bolletta sta facendo diventare questo strumento sempre più importante e tante società importanti come Sorgenia hanno capita che qui c'è anche business, etico, verde e sostenibile. Cercheremo di completare il quadro dando la massima assistenza di Enea e Gse, affinché si creino strumenti di formazione e formatori".