Roma, 27 gen. (Adnkronos) - Ogni mattina, Kazim Gürbüz si sveglia all’alba per iniziare la giornata con una corsa all’aria aperta che precede una lunga sessione di nuoto nelle acque del mare. Quindi dedica corpo e mente alla sua grande passione, lo yoga, che accompagna con una rigorosa dieta vegetariana basata su prodotti da lui stesso coltivati. Il suo obiettivo è quello di mantenere in perfetta forma il suo fisico agile e scolpito. Ma cosa distingue Kazim Gürbüz dalle centinaia di milioni di appassionati di fitness di tutto il mondo? La carta d’identità. Questo singolare maestro di yoga, infatti, è nato nel piccolo villaggio di Şahinağa, in Turchia, il 10 novembre 1924 e ha quindi ben 97 anni di età. La vita di Kazim Gürbüz è lo spunto da cui inizia il racconto del quarto capitolo di “Bg4Sdgs – Time To Change”, il progetto fotografico di Stefano Guindani con Banca Generali per indagare lo stato di realizzazione dei 17 SDGs dell’Agenda Onu 2030.

Salute e benessere per tutti nei nuovi scatti di Guindani (FOTO)

Al centro dell’obiettivo del fotografo finisce quindi il Sustainable Development Goal numero 3, ovvero quello dedicato ad assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età. In un mondo sconvolto dalla pandemia, parlare di vita sana e longeva riveste un’importanza che forse neppure l’Onu si immaginava quando, nel 2015, furono definiti i 17 Obiettivi dell’Agenda 2030. Eppure secondo le ultime rilevazioni delle Nazioni Unite, al giorno d’oggi ci sono ancora 400 milioni di persone prive di accesso ai servizi di assistenza sanitaria e prevenzione delle malattie. Si tratta di un numero giàdi per sé elevato che la pandemia da Covid-19 sta facendo crescere in maniera molto rapida. E mentre una soluzione definitiva a questa disuguaglianza sanitaria non può che essere risolta a livello istituzionale, un primo passo può essere compiuto da ciascuno nel proprio intimo, esattamente come fa Kazim Gürbüz ogni giorno da oltre 100 anni.

Al fine di mantenere in perfetta forma il proprio fisico e arrivare al traguardo dei 130 anni di vita, lo yogi Kazim ha elaborato una disciplina di mosse e posizioni che ha ribattezzato Yoki. Alla base dello Yoki c’è la ricerca di nuove fonti di energia psicofisica per mantenere, riparare e ringiovanire il fisico eliminando tutte le impuritànon necessarie.

“Oggi, come mai prima d’ora, è fondamentale scegliere uno stile di vita e un’alimentazione che ci permettano di perseguire un benessere fisico e psichico riuscendo allo stesso tempo a preservare le risorse del nostro pianeta. La scelta di Kazim appare quindi vincente, d’altronde è giàcapitato di vedere grandi asceti che vivono con assoluta semplicità. Dobbiamo renderci conto che spesso la qualitàdella vita passa dal cibo che ingeriamo, e dallo stile di vita che scegliamo di condurre. Come dice Kazim “Poco è bene, tanto è troppo” ha commentato Stefano Guindani, autore del progetto.

Presentato lo scorso 15 settembre 2021 a Milano, Bg4Sdgs – Time to Change proseguiràora per altri 13 mesi al fine di approfondire tutti i 17 SDGs dell’Agenda Onu 2030. Per ciascuno di essi, la chiave adottata dal fotografo saràduplice: da un lato si punta ad evidenziare l’azione negativa dell’uomo sull’ambiente e sulla comunità, dall’altro come lo stesso genere umano abbia invece una straordinaria capacitàdi recupero attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

Nella sua ricerca, Guindani spazieràoltre i confini italiani ricercando casi critici e situazioni di eccellenza anche all’estero: Brasile, Norvegia e Australia, ma anche Stati Uniti, Turchia e Sudafrica. Ad affiancarlo c’è un accompagnatore d’eccezione come Alberto Salza, antropologo tra i più apprezzati a livello internazionale, che curerài testi del progetto e suggeriràalcuni dei progetti da monitorare. L’Sdg numero 3 “Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età” è il quarto obiettivo presentato in questa serie. Tutte le foto del progetto Bg4Sdgs sono consultabili anche sul sito internet https://www.bancagenerali.com/ e sui profili ufficiali di Banca Generali su Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e YouTube.