Roma, 30 nov. (Adnkronos) - "La sostenibilitàè un valore estremamente strategico per noi. Il Gruppo L'Oreal giàda molto tempo ha deciso di ridurre l'impatto ambientale delle proprie attivitàindustriali e nel 2013 ha annunciato il suo primo ambizioso programma di sviluppo sostenibile al 2020". Così François-Xavier Fenart, ad di L’Oréal Italia, nel suo intervento in occasione di 'L’Oréal for the Future Day', evento dedicato alla sostenibilitàambientale e sociale.

"Nel corso dell'emergenza sanitaria abbiamo voluto impegnarci in iniziative di solidarietàverso i nostri stakeholder, collaboratori, fornitori e clienti ma anche verso le ong", ricorda.

"L'Oreal Italia ha da sempre contribuito con grande impegno agli obiettivi del Gruppo anche a livello dei singoli brand", dice ricordando i risultati in termini di sostenibilitàraggiunti dallo stabilimento di Settimo Torinese e le iniziative a favore della comunità.