(Adnkronos) - Trasformare vecchi oggetti in qualcosa di nuovo e di bello grazie al riuso e al riciclo artistico e, soprattutto, alla partecipazione attiva dei cittadini. E’ l’obiettivo di Enel in Circolo, iniziativa di Enel Energia che porta l’economia circolare e la sostenibilitànelle cittàe che in questi giorni approda a Padova, dopo la tappa di Milano.

“Un’iniziativa progettata nel 2021 e nata per far sì che la cultura dell’economia circolare e della sostenibilitàraggiungesse in maniera concreta le cittàitaliane” con “l’obiettivo di coinvolgere in prima persona i cittadini che devono fare qualcosa di attivo per rimettere in circolo gli oggetti dando loro nuova vita”, racconta all’Adnkronos Barbara Serafini, responsabile Comunicazione Commerciale e Content Management Enel Energia. Un’iniziativa green per il territorio perché “l’economia circolare – spiega - ha un ruolo centrale all’interno della sostenibilitàed Enel ha degli obiettivi importantissimi sulla diffusione della circolaritàe della sostenibilitàin tutto il mondo”.

Fino al 14 novembre nei cinque Spazio Enel di Padova, i cittadini possono dunque depositare oggetti in disuso, come piccoli elettrodomestici e soprammobili, e partecipare attivamente, grazie all’aiuto dell’artista Dario Tironi, alla realizzazione di un’opera d’arte dimostrando come ciò che non utilizziamo più possa avere nuova vita. In centro, lungo via Cavour, è allestito un percorso espositivo composto da 10 teche contenenti rifiuti diventati opere d’arte grazie alla manipolazione esperta dell’artista: su ogni opera è affissa una didascalia per spiegare come partecipare alla raccolta di oggetti organizzata da Enel Energia. La mostra termina a piazza Cavour con un’opera dell’artista realizzata con oggetti di scarto, mentre altre quattro opere della stessa serie sono esposte negli Spazio Enel Partner della cittàfino al termine dell’iniziativa. E’ possibile partecipare alla raccolta degli oggetti in disuso anche nel Temporary Store presente nel centro commerciale Le Brentelle, dove sono ospitati cestini per la raccolta di materiali di scarto e totem illustrativi. Infine, sono disponibili per i cittadini un numero limitato di copie del catalogo sull’evento presso gli Spazio Enel Partner della città.

“Siamo partiti da Milano in primavera, appena la pandemia e le regole ce lo hanno consentito e abbiamo coinvolto tutti i negozi della cittàe adesso le opere realizzate dall’artista Dario Tironi con gli oggetti raccolti a Milano sono in mostra a Padova; queste stesse opere e quelle che poi verranno realizzate con gli oggetti di Padova andranno in giro in altre cittàitaliane, nel 2021 e nei primi mesi del 2022”, continua Serafini.

Un evento per la cittadinanza che intende anche rafforzare il legame con il territorio. “Enel da sempre ha nel suo Dna la vicinanza al territorio ed Enel Energia manifesta questa sua vicinanza tramite i propri punti vendita che abbiamo chiamato Spazio Enel, ne abbiamo circa 80 in Veneto e nella sola provincia di Padova ben 13. Questi Spazio Enel vogliono essere dei luoghi aperti dove la cittadinanza può venire, informarsi, avere consulenza e quindi il miglior servizio possibile sul mondo dell’energia”, spiega Marco Frattini, responsabile macro area Nord Est di Enel Energia.