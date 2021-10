Roma, 5 ott. - (Adnkronos) - Ancora in modalità a distanza, ma tutti uniti con l’obiettivo di essere liberi dalle dipendenze: la WeeFree Run dello scorso 3 ottobre e i prossimi WeFree Days del 27 ottobre, sono gli appuntamenti rivolti a giovani e adulti che la Comunità di San Patrignano dedica ogni anno alla sensibilizzazione al tema. Despar ha scelto di accompagnare questo percorso sostenendolo e supportando i percorsi di prevenzione dedicati a migliaia di persone di tutte le età .

Con la WeFree Run i runner, gli amanti del walking e i ciclisti hanno corso virtualmente grazie all'iniziativa “Corri con noi 26.000 km!” e lo hanno fatto in presenza i 1.000 ospiti di San Patrignano e un gruppo limitato di runner. I partecipanti di entrambe le gare hanno così contribuito a raggiungere l’obiettivo: 26.000 km percorsi complessivamente dagli iscritti (26.000, come i giovani accolti da San Patrignano in 40 anni).

Il WeFree Days, che si terrà il 27 ottobre, coinvolgerà studenti delle scuole medie e superiori, docenti, genitori, istituzioni e associazioni. Con lo slogan “Il mondo che vorrei dipende da noi”, l’iniziativa prevede diversi appuntamenti a distanza: lo spettacolo on line; le chat live con gli educatori e i testimonial della comunità ; l’incontro con personaggi dello sport e dello spettacolo che diventano esempi positivi cui fare riferimento.

Spazio sarà dedicato al confronto sulla “generazione Dad”, rivolto agli adulti. A tutti i partecipanti a WeFree Days verrà infine proposto di diventare “ambasciatore del web”, ovvero di impegnarsi concretamente e lanciare messaggi positivi al mondo.

“Ogni anno - spiega il direttore generale di Despar Italia Filippo Fabbri - San Patrignano coinvolge circa 30 mila studenti nelle attività di prevenzione a distanza che organizza su tutto il territorio nazionale. Un impegno importante e forte, che vuole portare messaggi di valore e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti. Per Despar è un onore e un piacere sostenere San Patrignano: insieme abbiamo anche dato vita a prodotti a marchio Despar, realizzati all’interno della comunità e venduti nei nostri punti vendita".

"I giovani rappresentano il futuro del nostro Paese, la linfa che porta ossigeno a qualunque attività o progetto delle comunità e dei territori - continua - Ecco perché ci piace essere al loro fianco, in diverse occasioni e con diversi strumenti: crediamo in loro e siamo pronti a sostenerli, in modo che effettuino scelte consapevoli all’insegna della libertà vera e della responsabilità . Anche questo è un modo per Despar per porre al centro le persone, proprio come fa quotidianamente nei suoi punti di vendita: costruiamo legami basati sulla fiducia, la competenza, guardando a un domani concreto e ricco di opportunità ”.