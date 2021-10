Roma, 4 ott. (Adnkronos) - Il 3 e il 4 novembre torna FestivalFuturo di Altroconsumo. L'edizione 2021 si intitola 'InterAzioni' e metterà al centro del dibattito il nuovo modo di relazionarci e dialogare con le persone, le istituzioni e le imprese di questi anni segnati dalla pandemia. Anche quest’anno, si può seguire tutto il FestivalFuturo gratuitamente e online.

Salute, benessere e sport in temi del 2019; il 2020 è stato il tempo delle nuove scelte sostenibili. Protagonisti di quest'anno sono le relazioni e il dialogo: tra e con le persone, tra e con le istituzioni, tra e con le imprese. Sicurezza e privacy digitale, cibo e ambiente, educazione e finanza, salute e innovazione, inclusione sociale e mobilità sostenibile: sono questi alcuni degli argomenti che verranno affrontati.

Ecco i sei panel in programma: Sicurezza e Privacy; Sostenibilità della filiera agro-alimentare; Inclusione sociale e competenze digitali; Educazione finanziaria; Salute&Benessere; Mobilità sostenibile.

"L’Italia sembra scorgere, almeno in economia, una progressiva uscita dalla crisi Covid. Molto lavoro c’è, però, da fare - osserva Federico Cavallo, responsabile Relazioni Esterne Altroconsumo - La pandemia ha avuto impatti profondi nella vita, nel lavoro e nella società . Cambiamenti destinati a durare e a influenzare lo scenario a venire. Digitale, sfida ecologica, salute, finanza, mobilità e coesione sociale saranno solo alcuni degli ambiti in cui la capacità di interconnettere e agire insieme alle persone, determinerà la qualità delle trasformazioni e il successo dei nostri obiettivi".

"Ecco perché Altroconsumo, da sempre al fianco dei cittadini e costantemente all’opera con imprese e istituzioni, sceglie quest’anno di dedicare il Festival Futuro 2021 proprio alle 'InterAzioni' come strumento indispensabile per ripartire oggi, grazie alle connessioni, e costruire un domani migliore per tutti", conclude.