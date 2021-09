(Adnkronos) - Il 7 settembre 2021 alle ore 18.00, durante la settimana del mobile di Milano, Itlas, una delle grandi aziende europee della trasformazione del legno, ha organizzato il workshop sul tema “Sostenibilità , una scelta necessaria per il mondo industriale”, il primo di una serie di incontri itineranti che vedranno mondo industriale e istituzioni confrontarsi sulla sfida dei prossimi anni: la transizione green. I protagonisti del primo incontro, che si terrà al WestinPalace di Milano, saranno Patrick Moore (uno dei fondatori di GreenPeace), Fulvio Lino Di Blasio (Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale di Venezia e Chioggia), Gabriella Chiellino (Presidente eAmbiente Group e prima donna italiana a laurearsi in scienze ambientali), l’architetto Marco Casamonti dello Studio Archea, il Ministro Plenipotenziario Stefano Beltrame.

Chicco Testa presenterà e modererà l’incontro confrontandosi sui temi della sostenibilità e sugli investimenti necessari come scelta indispensabile per attuare i processi di transizione ecologica, partendo dalla Casehistory del Porto di Venezia ed estendendo il dibattito sul rilancio economico post Covid.

“Siamo convinti” - ha affermato Patrizio Dei Tos, amministratore delegato di Itlas - “che bisogna accogliere l’invito delle nuove generazioni a lavorare per un mondo diverso. Siamo altrettanto convinti che per questo mondo diverso la retorica è un danno. Sostenibilità significa investimenti importanti, coinvolgimento del mercato, creazione di nuovi macchinari, nuove pratiche per bilanci che in ogni voce raccontino una rivoluzione in atto”.

Tutta la catena industriale è chiamata a rispondere, perchè sarebbe inutile uno sforzo così importante non condiviso dall’azienda della porta accanto; ma ci vuole anche un nuovo approccio culturale che crei un patto sociale diverso in cui si sappia che la qualità non è più un benefit ma una necessità e che quindi il consumatore-cittadino-fruitore di servizi condivida questo percorso e lo sostenga.

Per agevolare questo sforzo - afferma Matteo Dei Tos, seconda generazione di Itlas - “abbiamo creato Itlas-Sostenibilità che si affianca al nostro ufficio studi per creare occasioni di confronto locali, nazionali e globali con uomini di cultura, imprenditori, operatori dell’architettura, politici, scrittori, intellettuali e giornalisti che cooperino alla creazione di un sistema del tutto diverso dall’attuale. Ci sentiamo parte del mondo nuovo che è già arrivato e ce ne assumiamo, per la parte che ci compete, la responsabilità ”.

L’appuntamento, in concomitanza con il Salone del Mobile di Milano, è quindi per il 7 settembre presso l’hotel Westin Palace alle 18. Il workshop verrà trasmesso anche in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram di Itlas.