Milano, 18 ago. (Adnkronos) - Alperia scende in campo con Juventus e dà tutta la sua energia per questa collaborazione: il provider di servizi energetici altoatesino diventa il green energy partner ufficiale del club bianconero e fornirà energia 100% verde all’Allianz Stadium.

Attraverso questa partnership Juventus intraprende con Alperia un percorso verso la sostenibilità . “Siamo entusiasti di essere Official Green Energy Partner di Juventus, un club di successo non solo in Italia, ma anche a livello mondiale e di poter sostenere Juventus con la nostra esperienza nel campo delle energie rinnovabili. Vogliamo avanzare insieme verso l’obiettivo comune di creare un mondo più sostenibile”, spiega il ceo di Alperia, Johann Wohlfarter.

L’azienda altoatesina è una delle realtà più importanti per la Green Energy in Italia ed è attiva lungo tutta la filiera energetica dalla produzione, alla distribuzione fino alla vendita e al trading di energia elettrica, gas e calore.