Roma, 30 lug. - (Adnkronos) - Una Green Hydrogen Valley in Puglia per produrre di 180MW (fino a 270 M NM3/anno) di idrogeno verde, integrando impianti fotovoltaici ed elettrolizzatori. E' il progetto di punta di Saipem sull'idrogeno in Italia, settore su cui il Gruppo ha una consolidata esperienza che deriva da un'esperienza di oltre 60 anni nell’ingegnerizzazione e nella realizzazione di progetti complessi nella catena del valore del gas naturale.

Questo know-how è ora messo al servizio della transizione energetica italiana e della catena del valore dell’idrogeno: produzione, trasporto e stoccaggio. L'obiettivo è infatti quello di rendere l’idrogeno verde competitivo e quindi utile nel percorso di decarbonizzazione.