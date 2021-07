Roma, 26 lug. - (Adnkronos) - Il tema della sostenibilità sta assumendo una rilevanza crescente per i clienti della grande distribuzione organizzata, che sono sempre più consapevoli dell’importanza di poter compiere acquisti responsabili. Per questo, nell’ambito di una più ampia strategia di Csr che prevede molteplici misure per la salvaguardia del clima, Lidl Italia ha voluto inserire nel proprio assortimento anche una vasta scelta di prodotti clima neutrali. Una decisione che consente alla clientela di accedere ad un’offerta di oltre 20 referenze ecosostenibili continuative a cui si aggiungono numerosi articoli promozionali.

Negli ultimi anni il rispetto dell’ambiente e del clima è diventato un fattore determinante nelle scelte di acquisto dei consumatori. Lidl Italia, in linea con il proprio motto "Sulla via del domani", dimostra con questo ampliamento dell’offerta di voler proseguire con determinazione il proprio percorso di sostenibilità , come sottolinea Eduardo Tursi, amministratore delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia: "Nei nostri punti vendita i clienti hanno la possibilità di fare una spesa consapevole avvalendosi di un'alternativa più ecologica. Grazie alla rinnovata proposta di prodotti clima neutrali vi è, infatti, un risvolto positivo sulla tutela del clima e di conseguenza sulla conservazione della biodiversità e delle risorse. Siamo consci del ruolo che rivestiamo nella società e continueremo a impegnarci per un agire sostenibile sviluppando soluzioni a favore dell’ambiente e accessibili al nostro largo pubblico".

Tutta la gamma Vemondo, oltre ai marchi Cien Nature, W5 Eco e a una selezione di articoli promozionali che comprendono tessili, giochi e prodotti per il tempo libero, sono oggetto di compensazione. Questo nel concreto significa che le emissioni generate dalla loro coltivazione, produzione, trasporto e smaltimento sono infatti azzerate grazie al sostegno da parte di Lidl a progetti certificati per la salvaguardia del clima, i quali hanno un effetto positivo a livello sociale ed ambientale. Un piano di riforestazione in Uganda, la generazione di acqua potabile pulita in Eritrea e lo sviluppo di energia solare in India: sono queste le iniziative di compensazione in cui si impegna l’Azienda.

Con questo passo, l’insegna sostiene un atteggiamento responsabile nei confronti del clima e dell’ambiente che passa anche attraverso la spesa quotidiana. Inoltre, per promuovere l’acquisto di prodotti ecosostenibili, che danno l’opportunità alla clientela di ridurre la propria impronta ecologica, Lidl Italia ha scelto svolgere attività di comunicazione e sensibilizzazione sui propri canali, come ad esempio il volantino e il sito.

Questa nuova gamma ad impatto zero si aggiunge al paniere di scelta di prodotti sostenibili già offerti da Lidl Italia, tra cui troviamo numerose proposte certificate Bio, Fairtrade, referenze regionali o l’hamburger a base vegetale “Next Level Burger”. Per il futuro l'Azienda sta sviluppando nuove modalità atte a evitare, ridurre o compensare le emissioni di CO2 nella catena di approvvigionamento a lungo termine e quindi offrire gradualmente ulteriori prodotti eco-friendly.