Roma, 22 giu. (Adnkronos) - "Dobbiamo agire per garantire Paesi sani ai nostri figli e siamo convinti che la produzione avicola sia una parte importante per raggiungere tali risultati". Lo ha affermato Birthe Steenberg, segretario generale dell’Avec (European Poultry Meat Association), l'associazione dei produttori avicoli europei intervenendo all'assemblea di Unaitalia in video collegamento.

A Bruxelles Avec riunisce 11 associazioni del settore, "anche con Carni sostenibili state facendo un grande lavoro. - ha detto Steenberg - e in Avec abbiamo iniziato il processo per la carta europea per la sostenibilità del settore avicolo, - ha spiegato Steenberg - a giugno avremo 5 sessioni sulle varie sfaccettature della produzione, con tre diversi scenari relativi alla produzione convenzionale pollame in Europa che a settembre saranno presentati all'assemblea, speriamo che il consiglio di Avec possa riconoscere uno di questi obiettivi".