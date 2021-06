Roma, 15 giu. - (Adnkronos) - Per l’ambiente contano anche i piccoli gesti. Basti pensare che il non risciacquare i piatti a mano prima di inserirli in lavastoviglie fa risparmiare ben 38 litri d’acqua a lavaggio. Un messaggio che Finish sta portando avanti da tempo, come spiega all’Adnkronos, Ludovica Codecasa, head of purpose Council & External Affairs di Reckitt Benckiser, cercando di informare e sensibilizzare quante più persone sull’utilizzo sostenibile della lavastoviglie.

Una campagna, quella di Finish, che stando i suoi frutti. “Secondo un’indagine che abbiamo realizzato con Ipsos abbiamo l’evidenza che oltre 700mila famiglie italiane hanno smesso di sciacquare i piatti a mano prima di riporli in lavastoviglie e questo si traduce concretamente in un risparmio di acqua di oltre 6 miliardi di litri che corrispondono a 2500 piscine olimpioniche”.

Un altro mantra, spiega Ludovica Codecasa, "è di evitare proprio di lavare i piatti a mano perché in questo caso la forbice di risparmio di acqua si allarga tantissimo. Lavare i piatti sotto l’acqua corrente porta mediamente ad uno spreco di acqua di circa 120 litri per lavaggio contro un utilizzo medio di 12 litri della lavastoviglie”. Ad oggi però, “la penetrazione della lavastoviglie in Italia è intorno al 57%. Bisogna dunque spingerne maggiormente l’utilizzo proprio perché più sostenibile rispetto al lavaggio a mano”. Questo dimostra, dunque, “quanto un piccolo gesto quotidiano possa fare la differenza”.